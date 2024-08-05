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Spor

Derin Atakan, ikinci günü 17'nci bitirdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı Formula Kite kategorisinde milli yelkenci Derin Atakan, ikinci günü 17'nci sırada bitirdi.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 21:46 - Güncelleme:
Derin Atakan, ikinci günü 17'nci bitirdi
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı Formula Kite kategorisinde milli yelkenci Derin Atakan, ikinci günü genel klasmanda 17'nci sırada tamamladı.

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, kadınlar Formula Kite kategorisinde yarışlara devam edildi.

Milli yelkenci Derin Atakan, beşinci yarışı 12'nci sırada tamamladıktan sonra diğer üç yarış olumsuz koşullar nedeniyle yapılamadı

İkinci günü genel klasmanda 20 sporcu arasında 17'nci sırada tamamlayan milli yelkencinin mücadelesi yarın sürecek.

Formula Kite branşında 16 yarış sonunda ilk 10'da yer alacak sporcular, madalya yarışlarına katılmaya hak kazanacak.

  • Derin Atakan
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  • Formula Kite

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