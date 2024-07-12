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Spor

Derrick Köhn iddiası! Hannover, Galatasaray'a dava açıyor

Alman basını, Galatasaray'ın devre arası transferlerinden olan Derrick Köhn için Hannover Kulübü ile karşı karşıya geldiğini duyurdu. Alman ekibinin, sarı kırmızılılara dava açma hazırlığında olduğu iddia ediliyor.

12 Temmuz 2024 Cuma 20:15 - Güncelleme:
Derrick Köhn iddiası! Hannover, Galatasaray'a dava açıyor
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Galatasaray'ın kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Derrick Köhn için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Alman basınında yer alan habere göre; Hannover, Köhn transferindeki geciken ödemeler nedeniyle Galatasaray'a dava açmaya hazırlanıyor.

G.SARAY'A HABER YOLLADILAR

Haberde ödemelerin yapılması için sarı kırmızılı kulübe ihtar çekildiği, aksi takdirde dava açılacağının belirtildiği iddia edildi.

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Galatasaray, 25 yaşındaki sol beki, kış transfer döneminde 3.35 milyon euro bonservisle transfer etmişti.

Sarı kırmızılı takımın formasını 15 kez terleten Köhn, 1 gol ve 2 assitlik performans sergiledi.

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