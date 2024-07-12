Derrick Köhn iddiası! Hannover, Galatasaray'a dava açıyor

Galatasaray'ın kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Derrick Köhn için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Alman basınında yer alan habere göre; Hannover, Köhn transferindeki geciken ödemeler nedeniyle Galatasaray'a dava açmaya hazırlanıyor.
Haberde ödemelerin yapılması için sarı kırmızılı kulübe ihtar çekildiği, aksi takdirde dava açılacağının belirtildiği iddia edildi.
Galatasaray, 25 yaşındaki sol beki, kış transfer döneminde 3.35 milyon euro bonservisle transfer etmişti.
Sarı kırmızılı takımın formasını 15 kez terleten Köhn, 1 gol ve 2 assitlik performans sergiledi.