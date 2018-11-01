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Derrick Rose 50 sayı attı kariyer rekoru kırdı

NBA'de Minnesota Timberwolves sahasında Utah Jazz'ı 128-125 mağlup ederken, Timberwolves'un oyun kurucusu Derrick Rose, 50 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

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NBA'e 7 maçla devam edildi. Minnesota Timberwolves'un sahasında Utah  Jazz'ı 128-125 mağlup ettiği karşılaşma, sakatlıkların bir türlü peşini  bırakmadığı Derrick Rose'un adeta dirilişine sahne oldu.

Üç kez all-star seçilen 30 yaşındaki oyun kurucu, 50 sayıyla  kariyerinin en yüksek skoruna ulaşmasının yanı sıra 6 da asist üretti. Karl  Anthony Towns 28 sayı, 16 ribaunt, Andrew Wiggins de 19 sayı, 6 ribauntla  galibiyette önemli rol oynadı.

Jazz'da Donovan Mitchell'ın 26 sayı, 5 asist ve Rudy Gobert'in 22  sayı, 13 ribauntluk performansı skoru değiştirmeye yetmedi.

2010-11 normal sezonunun en değerli oyuncusu seçildikten sonra diz  sakatlıkları nedeniyle 1,5 yıl ve 9 aylık süreler boyunca sahalardan uzak kalan  Rose, devamında ise sakatlığının nüksetmesi sebebiyle istediği oyunu  sergileyemiyordu.

Warriors'tan art arda 6. galibiyet

Son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, ağırladığı New Orleans  Pelicans'ı 131-121 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Takım olarak 39 asist üreten Warriors'ın all-star oyun kurucusu  Stephen Curry, 37 sayı ve 9 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Kevin Durant 24  sayı, 8 asist, 5 ribaunt, Draymond Green de 16 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle  oynadı.

Pelicans cephesinde Jrue Holiday 28 sayı, 9 asist, Nikola Mirotic 26  sayı, 12 ribaunt, Anthony Davis 17 sayı, 12 ribaunt, 7 asist ve E'Twaun Moore 21  sayıyla mücadele etti.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 120-119 (uzatmada)

Chicago Bulls-Denver Nuggets: 107-108 (uzatmada)

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 128-125

New York Knicks-Indiana Pacers: 101-107

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 131-121

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 114-113

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 90-120

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