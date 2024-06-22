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Spor

Deschamps: Ortaya koyulan oyundan memnunum

EURO 2024 D Grubu ikinci maçında Hollanda ile golsüz berabere kalan Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps karşılaşmayı değerlendirdi.

22 Haziran 2024 Cumartesi 01:29 - Güncelleme:
Deschamps: Ortaya koyulan oyundan memnunum
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Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, EURO 2024'te 0-0 biten Hollanda maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Didier Deschamps maçla ilgili, "Ne yazık ki golü bulamadık. Yüksek yoğunluklu bir maçtı ve kale önündeki verimsizliğimiz beni hayal kırıklığına uğratsa da bu akşam çocuklarımın ortaya koyduğu oyundan memnunum.' dedi.

Deschamps açıklamasının devamında, 'Ön tarafta harika işler yapıyoruz. Çıkarılacak pek çok olumlu şey var ve her ikisi de güçlü olan rakipler ile oynadık. Ancak tabii ki maçları kazanmak için gol atmanız gerekiyor. Buna bakacağız ve bir sonraki maçta kendimizi geliştirerek üst tura geçmeyi umacağız." ifadelerini kullandı.

  • Didier Deschamps
  • Fransa Hollanda
  • Euro 2024

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