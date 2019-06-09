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Deschamps: Türkiye her şeyi doğru yaptı

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Milli Takımımız'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından basın toplantısında konuştu.

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Maçı değerlendiren Deschamps, "Türkiye 3 puanı tamamen hak etti. Biz yetersiz bir performans ortaya koyduk. Türkiye'yi sonuna kadar tebrik ediyorum. Bizim açımızdan negatif çok şey var. Karşınızda kim olursa olsun, her şeyinizi vermezseniz, bu sonuçlar kaçınılmaz oluyor." yorumunu yaptı.

"ATMOSFERİN BÖYLE OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Takımının kötü performansıyla ilgili gelen soruya Deschamps, "Onlarca bahane sıralayabilirim. Taraftarın ve atmosferin böyle olduğunu maçtan önce biliyorduk. Sahaya çıkan oyuncular, taraftarlar değil. Teknik direktör olarak istediğiniz gibi bir hazırlık dönemi yaratabiliyorsunuz sezon sonunda ama bunlar bahane değil." cevabını verdi.

"TÜRKİYE'DEN SAĞLAM BİR TOKAT YEDİK"

Milli Takımımız'ın ortaya koyduğu oyunla ilgili gelen sorusunu ise Fransız teknik adam, "Türkiye neredeyse her şeyi doğru şekilde yaptı. İyi hücum ettik mi, iyi savunma yaptık mı, tartışılır. Fransa'nın bir maçı gol atmadan tamamlaması nadir rastlanan bir durumdur ama yarattığımız pozisyon sayısı çok yetersiz. Türkiye iyi savunma yaptı." sözleriyle yanıtladı.

Deschamps, maçla ilgili olarak, "Bugün Türkiye'den sağlam bir tokat yedik." açıklamasını yaptı.

"BURAK YILMAZ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Türkiye'den en çok kimi beğendiği sorulan Deschamps, "Türkiye gerçekten takım halinde çok iyi bir performans ortaya koydu. Burada bir oyuncu çok önemliydi, o da Burak Yılmaz. Oyunun kurulması ve etrafındaki oyuncuların oyuna katılması anlamında çok önemli bir performans ortaya koydu." cevabını verdi ve sözlerini noktaladı.

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