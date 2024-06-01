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Spor

Detaylar belli olmaya başladı! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye maliyeti

Fenerbahçe'de seçim rekabeti iyice kızıştı. Mevcut başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı Jose Mourinho ile anlaşma sağladı. Başarılı çalıştırıcı ve ekibinin maliyeti belli oldu. İşte detaylar...

Akşam1 Haziran 2024 Cumartesi 09:25 - Güncelleme:
Detaylar belli olmaya başladı! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye maliyeti
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Fenerbahçe'de seçim rüzgarları sert esmeye başladı. 8-9 Haziran'da yapılacak seçime sayılı günler kala dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Mevcut Başkan Ali Koç, seçimdeki rakibi Aziz Yıldırım'ın 1 numaralı teknik direktör adayı Jose Mourinho ile 2+1 yıllık bir anlaşmaya vardı. Başkan Ali Koç ve televizyon patronu ve Hull City'nin Başkanı olan Acun Ilıcalı, görüntülü bir görüşme yaparak Portekizli çalıştırıcıyı İstanbul'a gelmeye ikna etti. Acun Ilıcalı ve Ali Koç, transfere resmiyeti kazandırmak için Londra'ya gidiyor. Bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali öncesi Jose Mourinho ile yapılacak toplantıda transfer konusunda da bir ön değerlendirme gerçekleştirilecek.

SPONSORLAR ÇÖZECEK

61 yaşındaki başarılı çalıştırıcı ve ekibinin 2 yıllık vergiler dahil maliyetinin 46 milyon euroyu bulduğu belirtildi. Sarı lacivertli Yönetim, Portekizli teknik adamının maliyetinin büyük bir kısmını sponsorlarla çözmeyi planlıyor. Bu konuda çalışmalar devam ediyor.

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