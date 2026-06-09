Sarı-Lacivertliler'de pazar akşamı yapılan seçimde Hakan Safi'ye yaklaşık 8 bin oy fark atarak ikinci kez başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ın ilk transferi Vedat Muriqi oluyor. Daha önce 1 sezon Fenerbahçe forması giyen ve 21.5 milyon euroya Lazio'ya satılan Kosovalı forvet oyuncusu, bu kez Mallorca'dan kadroya katılacak. Deneyimli golcü ile seçim öncesi her konuda anlaşmaya varan Yıldırım yönetimi, İspanyol ekibi Mallorca ile yaptığı pazarlıkları da sonuçlandırdı. İlk etapta 30 milyon euroluk serbest kalma maddesini isteyen, küme düşünce 18 milyona inen Mallorca, 15'e ikna oldu.

MALLORCA SATMAK ZORUNDA

İspanyol medyasından Marca, Vedat transferiyle ilgili şu detayları geçti: "Birkaç gün önce 18 milyon euroluk rakamdan bahsedilmiş olsa da Mallorca'nın Sportif Direktörü Pablo Ortells, anlaşmanın yaklaşık 15,5 milyon euroya tamamlanacağını duyurdu. Mallorca'nın ikinci lige düşmesi nedeniyle La Liga'nın en golcü ikinci oyuncusunun kadroda barınma ihitmali imkansız hale geldi. Bu piyasada böyle başarılı bir oyuncu için bu teklif yetersiz görünüyor. Mallorca küme düştüğü için Kosovalı forveti ucuz bir bedele elden çıkarıyor. Muriqi, en büyük 5 ligin en iyi istatistiklerinden birine sahip durumda.

YILDIRIM'IN SEÇİM KOZU OLDU

Muriqi, Aziz Yıldırım için bir seçim kozu oldu. Daha önce Kanarya forması altında bilinen performans sergilediği için taraftarlar oyuncuya sıcak baktı. 2019-20 sezonunda parladığı sahneye Vedat geri dönecek. İtalyanlar önemli bir yatırım yapmıştı fakat karşılığını alamadı. Dolayısıyla Mallorca, La Liga'ya dönüş umudunu satmak zorunda kaldığı için üzgün." Geçtiğimiz sezon 37 maçta 23 gol atarak Real Madrid'li Kylian Mbappe'nin arkasında krallıkta 2'nci sırada yer alan Vedat Muriqi, takımını sırtında taşıdı. Fakat kümede tutamadı. Yıldız oyuncu Kosova Milli Takımı forması altında da 66 maçta 32 gol kaydetti

Vedat, Fenerbahçe'de 36 karşılaşmaya çıkarak 17 gol ve 7 asiste imza atmıştı.