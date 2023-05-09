Detroit Pistons, başantrenörlük için 3 aday ile görüşecek

Detroit Pistons'in başantrenör arayışında bu hafta üç adayla görüşme yapacağı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, takım sahibi Tom Gores'un da aralarında bulunduğu yetkililerin, koçluk işi için bu hafta üç adayla buluşacağını bildirdi.

Bu adayların ise Connecticut Üniversitesi'nin ve Overtime Elite'in eski koçu Kevin Ollie, New Orleans Pelicans'ın yardımcı koçu Jarron Collins ve Milwaukee Bucks'ın yardımcı koçu Charles Lee olacağı kaydedildi.

Üç adayın da Gores ile görüşmek için Los Angeles'a uçtuğu kaydedildi.

Geçtiğimiz ay eski başantrenör Dwane Casey, koçluk görevinden ayrılacağını ve takımın yönetim kadrosuna geçeceğini söylemişti.