Detroit Pistons, Saddiq Bey'in son saniye basketiyle kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en düşük galibiyet yüzdesine sahip takımlarından biri olan Detroit Pistons, Saddiq Bey'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle Golden State Warriors deplasmanından 122-119 galip ayrıldı.

Pistons'ta Bojan Bogdanovic 29 sayı, 5 asist, Jalen Duren 18 sayı, 11 ribaunt ve maçın kahramanı Bey 17 sayıyla oynadı.

Warriors'ta Klay Thompson 30 sayı, Jordan Poole ise 24 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

NBA'e 12 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 126-115

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 129-126 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 90-88

Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 107-131

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 101-104 (uzatmada)

New York Knicks-San Antonio Spurs: 117-114

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 121-112

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 113-106

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 119-108

Golden State Warriors-Detroit Pistons: 119-122

Sacramento Kings-Atlanta Hawks: 117-120

Los Angeles Lakers-Miami Heat: 112-109