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Spor

Dev derbi için çılgın fiyat!

Dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilgi çok büyüktü. Bu ilgiyi fırsata çevirmek isten bir şirket, sezon başında 210 bin Euro'ya aldığı 10 kişilik locayı Fenerbahçe derbisi için 300 bin Euro'ya (10 milyon 500 bin TL) sattı.

Sabah20 Mayıs 2024 Pazartesi 10:30 - Güncelleme:
Dev derbi için çılgın fiyat!
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan şampiyonluk yarışı için kritik önem taşıyan maça ilgi büyüktü.

Tarihi karşılaşmayı yerinde izlemek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, her yolu denerken ödeme konusunda da gözünü kararttı. Ortaya ilginç ve tartışılacak bilet fiyatları çıktı. Karaborsada 125 bin TL'ye kadar VIP biletler satılırken localarda fiyatlar katlanarak büyüdü.

Sezon başında kulüpten yıllık 210 bin Euro'ya loca satın alan bir şirket, bu maç özelinde gelen rekor teklife kayıtsız kalamadı. 10 kişilik loca için sadece derbi özelinde 300 bin Euro teklif edildi. 10 milyon 500 bin TL'lik rekor öneriyi geri çeviremeyen şirket, locasını bir maç için devretti. Sezonluk fiyatı çıkardığı gibi üstüne de büyük kara geçti.

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