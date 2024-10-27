Süper Lig'in 10. haftasında yarın Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Merakla beklenen derbi öncesinde iki takımın eksilerini artılarını Comparisonator verilerinin yardımıyla ortaya koyduk. Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, hücumda rakibine göre daha etkili.

Atılan gol, gol beklentisi (xG), şut pası, şutlar, ceza sahasından şutlar, şutla biten ataklar konusunda daha iyi olan Cim-Bom, taraftarının da desteğini alarak rakibini devirmek istiyor. Fakat Siyah-Beyazlılar topu ileri taşıma alanında Aslan'dan daha iyi. Kontra atak, başarılı dripling, kademeli koşu, atak aksiyonlarında etkili gözüken Kartal, deplasmanda galibiyet alabilir.

TOPLA OYNAMA ORANI ÇOK YAKIN

İki takım da topa sahip olma konusunda rakiplerine üstünlük kuruyor. Galatasaray, yüzde 56.56'lık oranla topa sahip. Beşiktaş ise yüzde 56.25 ile rakibine çok yakın. Dev derbide iki takımın hocasının belirlediği taktikler de şüphesiz etkili olacak.

Beşiktaş, topu rakibine bırakarak daha sabırlı bir oyunla skora gitmeyi hedefleyebilir. Pas verilerinde daha iyi olan Siyah-Beyazlılar; Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Ciro Immobile ile hızlı hücum düşünebilir.

Van Bronckhorst'un takımı; başarılı pas, rakip 3. bölgesinde yapılan başarılı pas, başarılı ara pas, hücum pasları, ileri pas, kısa pas ve oyun kurma verilerinde daha iyi durumda.

CİM-BOM BASKI KURUYOR

Kartal, rakip yarı sahada isabetli pas oranında da daha avantajlı. Defansif olarak iki takımı karşılaştırdığımızda ise Beşiktaş bir adım önde gözükse Galatasaray'ın da etkili yönleri bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, kendi sahasında top kazanım verisinde daha önde fakat Cim-Bom, rakip sahada daha iyi.

Beşiktaş, kendi ceza sahasında top kazanmada daha önde, Aslan ise rakip ceza alanında top kazanmada daha güçlü. Araya girmede Beşiktaş, rakip sahada araya girmede Galatasaray avantajlı. Sarı-Kırmızılılar, rakibine geçiş şansı vermemek için topu kaybettiği anda baskı kuruyor

İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ

Apandisit ameliyatı geçiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dün hastaneden taburcu oldu. Derbide takımının başında olup olmayacağı merak edilen Buruk, hastane çıkışında kısa bir açıklama yaptı. Deneyimli hoca, "Durumum gayet iyi. İşimizin başındayız" dedi.

ARDA TURAN'A TEPKİ

Süper Lig ekibi Eyüpspor'un hocası Arda Turan, Galatasaray'da oynadığı dönemde Beşiktaş'a attığı golü paylaştı, ortalık karıştı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, yarın oynanacak derbi öncesi bu paylaşımı yapan Eyüp'ün hocası Turan'a sert tepki gösterdi.

DALYA HEYECANI

Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, derbide süre alırsa Sarı-Kırmızılı forma ile 100. maçına çıkmış olacak. 99 maçta 23 gol ve 22 asistle oynayan Belçikalı futbolcu Dries, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçta aşırtma golü atmıştı.

OLCAY'IN KARTAL HAYALİ

Beşiktaş'ta attığı gollerle unutulmazlar arasına giren ve şimdilerde Altınordu'yu çalıştıran teknik direktör Olcay Şahan, "Hayalim Beşiktaş'ta teknik direktör olmak. Trabzonspor'da da oynadım. Elbette orada da çalışmak isterim. Bunu başaracağıma inanıyorum" dedi.