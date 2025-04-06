Türkiye Kupası çeyrek finalinde G.Saray'a kendi evinde 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibinin BAY geçtiği haftada dev maçı kazanarak puan farkını 3'e indirmek istiyor. Fatih Tekke yönetimindeki Bordo-Mavililer ise Kanarya'yı deplasmanda mağlup ederek taraftarını sevindirme peşinde. Ligde son olarak Göztepe ile berabere kalan Tekke'nin öğrencileri, bu mücadeleyi yükseliş maçı olarak görüyor. 19.00'daki müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Serkan Çimen yapacak.

KANARYA 42-27 ÜSTÜN

İki takım lig tarihinde 103 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 42-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı. Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 140 golüne Trabzon 110 golle karşılık verdi. İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 66 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 29, Trabzonspor'un 13 galibiyeti bulunurken, taraflar 24 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 96, Trabzonspor ise 66 gol attı. İki takım arasında ligde oynanan son 3 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe iç sahadaki tek yenilgisini Trabzonspor'a karşı 3-2'lik sonuçla almıştı.

4 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde 4 oyuncu ceza sınırında. Kostic, İrfan Can Kahveci, Saint-Maximin ve Çağlar Söyüncü, Trabzon maçında kart görmesi durumunda, 31. haftada deplasmanda oynanacak Sivas müsabakasında forma giyemeyecek. Kanarya, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da ise Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzon ise F.Bahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

FIRTINA'NIN GOL SILAHI BANZA

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçındaki gol güvencesi Banza olacak. Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu. Süper Lig'de 23 karşılaşmada forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, 13 maçta skor üretmeyi başararak rakip fileleri 17 kez havalandırdı.

EN-NESYRI İLKİ İSTİYOR

Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri, bu sezon Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynanan maçlarda gol atma başarısı gösteremedi. Bu sezon 44 maçta görev alan En Nesyri, 26 gol atarken 6 da gol pası verdi. Yıldız oyuncu, Trabzonspor karşısında fileleri sarsarak ilki yaşamak istiyor