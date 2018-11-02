Dev derbi öncesi Fenerbahçe taraftarları gözaltına alındı
Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüsler, Türk Telekom Stadyumu'na ulaşırken otobüs camını kırdığı tespit edilen 4 kişi göz altına alındı.
Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüsler, Galatasaray derbisinin oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na geldi.
Ülker Stadyumu'ndan saat 17.00'de hareket eden otobüsler, saat 18.00'de stada ulaştı.
Sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüslerden birisinin camı kırıldı. Camı kırık olan araçtaki Fenerbahçe taraftarları, otobüsten indirilmedi. Camı kıran kişi tespit edilemediği için otobüs direkt karakola götürüldü.
Öte yandan başka bir otobüsün camında da kırıklar meydana geldi. Camı kırdığı tespit edilen 4 kişi göz altına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 7 oldu. (DHA)
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