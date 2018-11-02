Dev derbi öncesi Fenerbahçeli bir taraftar hayatını kaybetti
Galatasaray Fenerbahçe karşılaşması öncesi Fenerbahçe tribünlerinde taraftar vefat etti.
Süper Lig'in 11. haftasında oynanılan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertlilere acı haber geldi.
Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda yer alan Fenerbahçe taraftarlarından Unifeb'li olduğu söylenilen bir taraftarın kalbi durdu.
Genç Fenerbahçeliler tribün grubundan yapılan açıklama şu şekilde;
1907 Unifeb üyesi bir kardeşimiz TT Arena deplasmanında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir, Kardeşimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, 1907 Ünifeb ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.
Fenerbahçe'den açıklama:
"Fenerbahçemizin, Türk Telekom Stadyumu’nda oynayacağı maç için stada gelen bir taraftarımızın, kalp krizi geçirerek vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik.
Taraftarımıza Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."
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