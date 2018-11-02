Dev derbi öncesi Galatasaray'dan müthiş koreografi!
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında iki takımın sahaya çıktığı anda Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'dan maç öncesi Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi geldi.
İki takımın sahaya çıktığı anda Türk Telekom Stadyumu'nun hoparlöründen Şampiyonlar Ligi müziği çalınmaya başladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KOREOGRAFİSİ
Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar, maç öncesi yaptıkları koreografide Şampiyonlar Ligi logosuna da yer verdi ve ''Bizim hayallerimiz dünyadan daha büyük'' ve ''Sizin hayalleriniz, bizim gerçeklerimiz'' yazıları kullandı.
Fenerbahçe, 2008 yılından beri Şampiyonlar Ligi'nde yer alamıyor. Galatasaray ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 4 puan topladı.
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