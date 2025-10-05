Galatasaray'ın ligdeki 15 maçlık galibiyet serisi bitti.

Sergen Yalçın, 22'de itirazdan sarı kart gördü.

Lucas Torreira, bu sezon ikinci asistini yaptı...

Galatasaray, Liverpool maçındaki 11'le çıktığı Beşiktaş karşısında aynı performansı sergileyemedi. Bu kez topa daha fazla sahip olmasına rağmen hücumda etkisiz kaldı. Beşiktaş iyi savunma yaptı ve Galatasaray'ın ön alan baskısını uzun toplarla kırdı. 12. dakikada Orkun'un şutunda Uğurcan'dan dönen topu Abraham tamamladı. Singo 26. dakikada sakatlanıp çıktı, Davinson ise 34. dakikada kırmızı kart gördü. İlk yarı Galatasaray için kabus gibiydi. Galatasaray, ikinci yarı daha hırslıydı. Eksik olmasına rağmen mücadele etti. 55'te İlkay'ın golü umutlandırdı ama yetmedi. Kalan sürede taraftarının da desteğiyle Aslan daha iyiydi. Kartal istediği oyunu sergileyemedi. Dev derbi eşitlikle sonuçlandı.