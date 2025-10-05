İSTANBUL 23°C / 14°C
5 Ekim 2025 Pazar / 13 RebiülAhir 1447
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dev derbide kazanan çıkmadı! Galatasaray ve Beşiktaş 1 puana razı oldu
Spor

Dev derbide kazanan çıkmadı! Galatasaray ve Beşiktaş 1 puana razı oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. İki takım sahadan 1 puanla ayrıldı. İşte detaylar...

5 Ekim 2025 Pazar 09:00
Dev derbide kazanan çıkmadı! Galatasaray ve Beşiktaş 1 puana razı oldu
Galatasaray'ın ligdeki 15 maçlık galibiyet serisi bitti.

Sergen Yalçın, 22'de itirazdan sarı kart gördü.

Lucas Torreira, bu sezon ikinci asistini yaptı...

Galatasaray, Liverpool maçındaki 11'le çıktığı Beşiktaş karşısında aynı performansı sergileyemedi. Bu kez topa daha fazla sahip olmasına rağmen hücumda etkisiz kaldı. Beşiktaş iyi savunma yaptı ve Galatasaray'ın ön alan baskısını uzun toplarla kırdı. 12. dakikada Orkun'un şutunda Uğurcan'dan dönen topu Abraham tamamladı. Singo 26. dakikada sakatlanıp çıktı, Davinson ise 34. dakikada kırmızı kart gördü. İlk yarı Galatasaray için kabus gibiydi. Galatasaray, ikinci yarı daha hırslıydı. Eksik olmasına rağmen mücadele etti. 55'te İlkay'ın golü umutlandırdı ama yetmedi. Kalan sürede taraftarının da desteğiyle Aslan daha iyiydi. Kartal istediği oyunu sergileyemedi. Dev derbi eşitlikle sonuçlandı.

