Dev derbide muhtemel 11'ler! Taktik savaşları...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbi mücadelesine sahne oluyor. Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Fenerbahçe Süper Lig'de yaptığı 24 maçın 17'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 4'ünden mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, hanesine yazdırdığı 54 puanla haftaya 2. sırada girdi.

Ligde oynadığı 25 müsabakada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 49 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde 3. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Dele Alli ile Saiss ve Rosier'in maç kadrosunda yer alması beklenmezken Amir Hadziahmetovic sarı kart ceza sınırında olarak göze çarpıyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi kadroda yer almayacak. Ayrıca Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, Arao, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Enner Valencia

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar