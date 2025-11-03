Duran bu sezon ilk golünü kulübeden gelip attı!

BJK kaptanı Orkun, bu sezon 2. kırmızısını gördü.

Kartal'a son 6 Fenerbahçe derbisinde 4 kırmızı kart çıktı.

Derbiye hızlı başlayan taraf Beşiktaş oldu. Daha ilk dakikada Fenerbahçe kalesinde tehlike oluşturan Siyah-Beyazlılar, 5. dakikada El Bilal Toure ile öne geçti. Sarı-Lacivertliler geriden oyun kurarken Alvarez'den topu kapan Emirhan Topçu, Toure'ye aktardı. Malili'nin pasında şık bir vuruşla ağları sarsan başarılı stoper, 21'de farkı ikiye çıkardı. Ancak maçın 25. dakikasında yaşananlar, derbinin kaderini değiştirdi. Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Alvarez'e yaptığı faul sonrası VAR incelemesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı. Karara itiraz eden Teknik Direktör Sergen Yalçın da kırmızı kart gördü. Kartal'ın bu hatasını affetmeyen Fenerbahçe; 32'de İsmail Yüksek, 45+3'te de Marco Asensio ile beraberliği yakaladı. İkinci yarıda Kara Kartal, taraftarının desteğiyle yer yer atak geliştirse de tehlikeli olamadı. Bir kişi fazla olma avantajını çok iyi değerlendiremeyen Fenerbahçe, 83'te Duran'ın golüyle 3 puan almasını bildi.

DURAN: YÜZDE YÜZÜMDEYİM

Galibiyeti getiren golü atan Kolombiyalı Jhon Duran, "Önce topu kaybettim, sonra geri kazandım. Mutluyum galibiyet için ve gol attığım için. Gurur duyuyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımı sürdürüyorum. Oynayıp oynamamam hocamın kararı. Kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüzümdeyim. Hoca kim iyiyse onu oynatacak. Ancak, en önemlisi takımın kazanması" ifadelerini kullandı.

G.SARAY'I YENECEĞİZ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları: "Fenerbahçe açısından çok güzel bir skor ve gece oldu. İnşallah perşembe ve pazar günü de kazanıp milli araya böyle gireceğiz. Biz Galatasaray'ı yeneceğiz. Bunu tüm taraftarımızla, yönetici arkadaşlarımızla yapacağız."