İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0811
  • EURO
    48,6042
  • ALTIN
    5432.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dev derbide muhteşem geri dönüş! Dolmabahçe'de zafer Fenerbahçe'nin
Spor

Dev derbide muhteşem geri dönüş! Dolmabahçe'de zafer Fenerbahçe'nin

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla mağlup oldu. Fenerbahçe 2-0 geri olduğu maçı döndürdü 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

AKŞAM3 Kasım 2025 Pazartesi 09:05 - Güncelleme:
Dev derbide muhteşem geri dönüş! Dolmabahçe'de zafer Fenerbahçe'nin
ABONE OL

Duran bu sezon ilk golünü kulübeden gelip attı!

BJK kaptanı Orkun, bu sezon 2. kırmızısını gördü.

Kartal'a son 6 Fenerbahçe derbisinde 4 kırmızı kart çıktı.

Derbiye hızlı başlayan taraf Beşiktaş oldu. Daha ilk dakikada Fenerbahçe kalesinde tehlike oluşturan Siyah-Beyazlılar, 5. dakikada El Bilal Toure ile öne geçti. Sarı-Lacivertliler geriden oyun kurarken Alvarez'den topu kapan Emirhan Topçu, Toure'ye aktardı. Malili'nin pasında şık bir vuruşla ağları sarsan başarılı stoper, 21'de farkı ikiye çıkardı. Ancak maçın 25. dakikasında yaşananlar, derbinin kaderini değiştirdi. Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Alvarez'e yaptığı faul sonrası VAR incelemesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı. Karara itiraz eden Teknik Direktör Sergen Yalçın da kırmızı kart gördü. Kartal'ın bu hatasını affetmeyen Fenerbahçe; 32'de İsmail Yüksek, 45+3'te de Marco Asensio ile beraberliği yakaladı. İkinci yarıda Kara Kartal, taraftarının desteğiyle yer yer atak geliştirse de tehlikeli olamadı. Bir kişi fazla olma avantajını çok iyi değerlendiremeyen Fenerbahçe, 83'te Duran'ın golüyle 3 puan almasını bildi.

DURAN: YÜZDE YÜZÜMDEYİM

Galibiyeti getiren golü atan Kolombiyalı Jhon Duran, "Önce topu kaybettim, sonra geri kazandım. Mutluyum galibiyet için ve gol attığım için. Gurur duyuyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımı sürdürüyorum. Oynayıp oynamamam hocamın kararı. Kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüzümdeyim. Hoca kim iyiyse onu oynatacak. Ancak, en önemlisi takımın kazanması" ifadelerini kullandı.

G.SARAY'I YENECEĞİZ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları: "Fenerbahçe açısından çok güzel bir skor ve gece oldu. İnşallah perşembe ve pazar günü de kazanıp milli araya böyle gireceğiz. Biz Galatasaray'ı yeneceğiz. Bunu tüm taraftarımızla, yönetici arkadaşlarımızla yapacağız."

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.