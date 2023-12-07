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  • Dev derbinin hakemi belli oldu! Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan yönetecek
Spor

Dev derbinin hakemi belli oldu! Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabaka cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 12:50 - Güncelleme:
Dev derbinin hakemi belli oldu! Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan yönetecek
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

9 Aralık Cumartesi:

13.30 Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

16.00 Yılport Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

19.00 BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE: ATİLLA KARAOĞLAN

10 Aralık Pazar:

13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

16.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Burak Şeker

16.00 Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor: Turgut Doman

19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Arda Kardeşler

11 Aralık Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu

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