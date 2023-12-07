Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
9 Aralık Cumartesi:
13.30 Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
16.00 Yılport Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
19.00 BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE: ATİLLA KARAOĞLAN
10 Aralık Pazar:
13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
16.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Burak Şeker
16.00 Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor: Turgut Doman
19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Arda Kardeşler
11 Aralık Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu