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Spor

Dev derbinin kazananı Beşiktaş!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Dev derbiyi konuk ekip 2-0 kazandı. Bu mağlubiyetin ardından Fenerbahçe ligdeki ilk yenilgisini almış oldu.

17 Kasım 2024 Pazar 16:18 - Güncelleme:
Dev derbinin kazananı Beşiktaş!
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Beşiktaş ile Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçın 17. dakikasında Shameeka Fishley'nin golüyle öne geçen siyah-beyazlılarda Donjeta Halilaj 28'de takımının ikinci golünü kaydetti.

3 PUAN BEŞİKTAŞ'IN

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci 45 dakikada gol sesi çıkmazken Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrılan takım oldu.

Ligin 8. haftasında sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında kazanıp üst üste ikinci derbi zaferini elde etti.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 19'a yükseltirken Fenerbahçe 24 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN SERİSİ SÜRÜYOR

Derbide Fenerbahçe'yi mağlup eden Beşiktaş galibiyet serisini sürdürdü.

Sezonun ilk üç maçında iki yenilgi ve bir beraberlik alan siyah-beyazlılar sonrasındaki altı maçta üç puanı hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE İLK KEZ KAYBETTİ

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'de lider Fenerbahçe bu sezon ilk kez kaybetti.

Beşiktaş derbisi öncesindeki sekiz maçın hepsini kazanan sarı-lacivertliler ligdeki ilk yenilgisini derbide aldı.

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