İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2024 Cumartesi / 6 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7999
  • EURO
    36,8294
  • ALTIN
    2942.91
  • BIST100
    10081
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dev derbinin VAR'ı belli oldu! TFF açıkladı
Spor

Dev derbinin VAR'ı belli oldu! TFF açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Kadir Sağlam oldu.

IHA7 Aralık 2024 Cumartesi 12:17 - Güncelleme:
Dev derbinin VAR'ı belli oldu! TFF açıkladı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Kadir Sağlam oldu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, derbide bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Erkan Özdamar olacak.

Derbide VAR koltuğunda ise Kadir Sağlam oturacak. AVAR'da da Serkan Çimen görev yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.