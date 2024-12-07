Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Siyahbeyazlı takım, Süper Lig'de çıktığı 13 maçta hanesine yazdırdığı 22 puanla haftaya 5. sırada girdi. Lider Galatasaray'ın 13, ikinci Fenerbahçe'nin de 10 puan gerisinde bulunan ve şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, idari ve sportif açıdan yaşadığı zorlu süreçte derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefl iyor. F.Bahçe ise kazanarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Her iki takımın kadro değerleri toplamı 13 milyar 473 milyon TL. Transfermarkt verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 226 milyon 130 bin euroluk değeriyle ligde bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Kartal ise 139 milyon 480 bin euro ile üçüncü sırada.

PAULİSTA&SÖYÜNCÜ YOK

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista yok. Sakatlıklarını atlatan Felix Uduokhai ve Muçi'nin durumu ise belirsiz. Musrati, Immobile, Mert Günok, Svensson ve Ersin Destanoğlu ise sarı kart sınırında. F.Bahçe'de ise tek eksik Çağlar Söyüncü. Djiku ve Samet Akaydin ise sarı kart sınırında.