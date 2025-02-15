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Spor

Dev derbiye Mehmet Türkmen! MHK'de hesaplar karıştı

TFF ve MHK, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak dev derbiye atayacağı hakem konusunda karar aşamasına geldi.

Akşam15 Şubat 2025 Cumartesi 08:15 - Güncelleme:
Dev derbiye Mehmet Türkmen! MHK'de hesaplar karıştı
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TFF ve Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik maçı kimin yöneteceği konusunda yaptığı çalışmaların sonuna gelmiş durumda. Fenerbahçe cephesi yabancı bir hakem istiyor.

Galatasaray ise ezeli rakibinin bu istediğine sıcak bakmıyor. TFF, iki takımdan ortak bir karar çıkmayınca derbiyi yerli bir isme emanet etmeyi planlıyor. Listenin ilk sırasında yer alan Halil Umut Meler'in hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Club Brugge-Atalanta maçında kötü bir performans sergilemesi, MHK'nın hesaplarını altüst etmiş durumda. Bu hafta oynanacak maçlarda görev almayan Mehmet Türkmen, ismi ön plana çıktı. En son 31 Ocak'ta oynanan Eyüpspor-Sivasspor maçında görev alan Atilla Karaoğlan'ın da ismi derbi için yüksek sesle dile getiriliyor.

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