Süper Lig'de bugün Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sarı-Kırmızılılar'ın başında Bordo-Mavililer'e karşı 4 maça çıkan teknik direktör Okan Buruk, bu mücadelelerin 3'ünden galibiyetle ayrıldı. Sadece 1 beraberlik alan Buruk, bugün yine kazanmak isteyecek. İki takımın hocaları arasındaki rekabette ise Şenol Güneş'in belirgin bir üstünlüğü var. Trabzonspor'un tecrübeli hocası, Buruk'la karşılaştığı 9 müsabakanın 7'sinde galip geldi. 1 mücadeleyi Okan Buruk'un takımı kazanırken 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

ASLAN'DA 3 EKSİK

Galatasaray'da Metehan Baltacı, Barış Alper Yılmaz ve Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Ligin 15. haftasındaki Sivasspor maçında kırmızı kart gören Metehan Baltacı da cezası nedeniyle sahada yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in durumu ise belirsiz. Sarı-Kırmızılılar'da sınırda olan Sallai, Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, bugün sarı kart görmesi halinde Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 18 maçta mağlup olmadı.

FIRTINA ÇIKIŞ ARAYACAK

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Cim-Bom, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 18 maçta 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Karadeniz ekibinde ise Savic, Okay, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Serdar Saatçi idmana çıktı. Batagov'un durumu ise bugün belli olacak. Ligde oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, Galatasaray karşısında kötü gidişatına dur demeye çalışacak.