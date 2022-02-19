Dev Kerem Aktürkoğlu planı! Galatasaray para basacak

star.com.tr 19 Şubat 2022 Cumartesi 00:45 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 00:45

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti. Sarı-kırmızılı yönetim, Kerem Aktürkoğlu'ndan yüksek bir bonservis geliri elde etmeyi hedeflerken, gelecek olan teklifleri de değerlendirecek. Milli oyuncunun, Galatasaray ile 2026'nın yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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GALATASARAY'IN KEREM AKTÜRKOĞLU PLANI

Bu sezonki başarılı performansıyla Kerem Aktürkoğlu adından sık sık söz ettirirken birçok Avrupa ekibinin de dikkatini çekti. Sarı-kırmızılı kulüp milli oyuncudan yüksek bir bonservis geliri elde etmek istiyor. Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'dan Atletico Madrid başta olmak üzere Lazio, Eintracht Frankfurt, Dortmund ve PSG'nin listesinde bulunuyor.

KEREM'E ALTERNATİF YUNUS AKGÜN

Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderdiği Yunus Akgün, sezon sonu sarı-kırmızılı takıma geri dönüyor. Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılması durumunda yerinin Yunus Akgün ile doldurulması planlanıyor. Yunus Akgün, bu sezon 26 maçta 8 gol, 12 asistlik bir performans sergiledi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 37 maçta görev aldı. 37 maçın 32'sinde ilk 11'de yer alan Aktürkoğlu, 9 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu. Kerem Aktürkoğlu, performansıyla yeni teknik direktör Domenec Torrent'in de vazgeçilmezi oldu.