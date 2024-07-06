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Spor

Dev maç öncesi dostluk mesajı! ''Oyunun tutkusunu paylaşıyoruz''

Hollanda ile Türkiye EURO 2024 çeyrek final müsabakasında bu akşam karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Hollanda Milli Takımı resmi hesabı Türk ve Hollandalı taraftarların formalarıyla birlikte omuz omuza yürüdüğü anı resmetti ve 'Oyuna olan sevgini paylaşıyoruz.' dedi. Türkiye Milli Takımı resmi hesabı da dostluk mesajına kayıtsız kalmadı. İşte o paylaşım...

6 Temmuz 2024 Cumartesi 14:04 - Güncelleme:
Dev maç öncesi dostluk mesajı! ''Oyunun tutkusunu paylaşıyoruz''
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EURO 2024 Çeyrek Final maçında Hollanda ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadı'nda saat 22:00'de başlayacak mücadele öncesinde iki takımdan da X sosyal medya sitesinde dostluk paylaşımları geldi.

Hollanda Milli Takım hesabı, Berlin Olimpiyat Stadı'na Türk ve Hollandalı taraftarların formalarıyla birlikte omuz omuza yürüdüğü anı resmetti ve "Oyuna olan sevgini paylaş" notunu düştü.

Türk milli takım hesabı da tweet'i alıntılayarak "Oyunun tutkusunu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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