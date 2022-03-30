Dev maç öncesi Yusuf Yazıcı için resmi açıklama! Paniğe kapılmışlardı

Mili futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye Milli Takımı'nın İtalya maçı kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarılmıştı. CSKA Moskova oyuncunun sakatlanmasıyla paniğe kapılmıştı. Yıldız oyuncu hakkında menajeri Adem Cebeci Rusya basınından Sport24'e özel açıklamalarda bulundu.

"YUSUF YAZICI PERŞEMBE GÜNÜ CSKA'YA DÖNECEK"

Milli yıldızın sakatlığı sonrasında Adem Cebeci'nin açıklaması şu şekilde: "Yusuf Yazıcı yarın Moskova'ya uçacak. Kendisini İyi hissediyor. Yusuf'un sakatlığı çok ciddi gözükmüyor."

DEV MAÇ ÖNCESİ...

Rusya Premier Ligi'nde oynanacak 23. hafta maçları öncesinde CSKA Moskova 42 puana sahip ve 48 puanlı lider Zenit'in ve 43 puanlı ikinci Dinamo Moskova'nın arkasında 3. sırada bulunuyor. 20 puanlı Ural ise 13. basamakta yer alıyor ve kümede kalma mücadelesi veriyor.

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5 MAÇTA 6 GOL, 2 ASİST

Yusuf Yazıcı, CSKA formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 6 kez fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcunun Rus takımıyla kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

Star Gazetesi