Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanacak.

Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmada Mustafa İlker Coşkun VAR, Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak da AVAR olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı, yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç'in yapacağı belirtildi.

Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Mehmet Türkmen olacağı aktarıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.

SÜPER KUPA'DA 9. RANDEVU

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı 8 kez karşı karşıya getirdi.

Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki iki Süper Kupa mücadelesinde ise takımlar birer kez kupayı kaldırdı.

İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN

Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu.

Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı.

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok Galatasaray kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen, sonraki süreçte 7 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Beşiktaş ise 2006 ve 2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 3'er kez kazandığı kupayı, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez havaya kaldırdı.

İLK MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANDI

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı. Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

2020-2021 sezonunun Süper Kupa maçı ise Katar'da gerçekleştirildi. Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

TÜRKİYE'DEKİ İLK KUPAYI FENERBAHÇE KAZANDI

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Türkiye'de İstanbul (3), Konya (2), Ankara (2), Erzurum, Kayseri, Manisa, Samsun ve Şanlıurfa'da yapılan 12 karşılaşmada Galatasaray 6 kez kupayı müzesine götürdü. Yurt içinde oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor 2'şer, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez kupa sevinci yaşadı.

SON KUPA 1 DAKİKA OYNANDI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan son Turkcell Süper Kupa müsabakası bir dakika sürdü.

İki ekip arasında 30 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılması gereken Süper Kupa maçı, yaşanan krizin ardından oynanamadı. TFF, karşılaşmayı 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatma kararı aldı.

Fenerbahçe Kulübünün müsabaka öncesi bazı taleplerinin kabul edilmemesi üzerine sarı-lacivertliler maça 19 Yaş Altı Takımı ile çıktı. Galatasaray, maçın ilk dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, yönetim kararıyla sahadan çekildi.

TFF Yönetim Kurulu, kupayı 3-0 hükmen galip saydığı sarı-kırmızılı takıma verdi.

Siyah-beyazlı ekip, 2006'dan bu yana düzenlenen organizasyondaki ilk maçta Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Almanya'nın Frankfurt kentinde 30 Temmuz 2006'da oynanan müsabakayı Mert Nobre'nin attığı golle 1-0 kazanan Beşiktaş, kupanın ilk şampiyonu oldu.

"Kara Kartal", Süper Kupa'da ikinci ve son kez ise 2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Katar'ın başkenti Doha'da 5 Ocak 2022'de Antalyaspor ile karşılaşan siyah-beyazlılar, Atiba Hutchinson'ın kendi kalesi ile rakip filelere attığı goller sonucunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan mücadelede rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.

Siyah-beyazlı takım, organizasyonda 2007, 2009, 2016 ve 2017'de ise rakiplerine mağlup olarak kupaya uzanamadı.

DÖRT TRANSFER YAPTI

Beşiktaş, birinci transfer ve tescil döneminde şu ana kadar 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Geçen sezon transfer ettiği oyunculardan istediği verimi alamayan ve kadro istikrarı yakalamakta zorlanan siyah-beyazlılar, bu kez ince eleyip sık dokuyor.

Savunmayı Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista ile kuvvetlendiren "Kara Kartal", 10 numara bölgesindeki boşluğu ise Portekizli oyuncu Rafa Silva ile doldurdu.

Geçen sezon gol yollarında beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, altın ayakkabı sahibi İtalyan santrfor Ciro Immobile'yi kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirdi.

Siyah-beyazlı ekip, tek yerli transferini ise sağ kanat oyuncusu Can Keleş'i renklerine bağlayarak gerçekleştirdi.

ALTI HAZIRLIK MAÇI OYNADI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 maç yapan Beşiktaş, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da İstanbul'da başladı.

10 Temmuz'a kadar BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışan Beşiktaş, ardından kamp çalışmaları için Slovenya'nın Maribor kentine gitti.

Maribor'da 10 günlük hazırlık süreci geçiren siyah-beyazlılar, oynadığı özel maçlarda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenilirken, Grazer AK'yi ise 5-1 mağlup etti.

Beşiktaş, İstanbul'da ve Kocaeli'de yaptığı özel müsabakalarda ise Gençlerbirliği'ne 2-0, Sakaryaspor'a 2-1 üstünlük kurdu, Ümraniyespor ve Bandırmaspor ile de 0-0 berabere kaldı.

GALATASARAY CEPHESİ

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım olan Galatasaray, 7 kez bu mutluluğu yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip- 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Sezona kupayla başlama hedefindeki Galatasaray, müzesindeki Süper Kupa sayısını 8'e çıkarmak istiyor.

ŞAMPİYON KADROYU KORUDU

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste şampiyonluğa ulaşan kadrodaki önemli futbolcularını ekipte tuttu.

Geçen sezon kadroda yer alan Tete, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, 2 önemli oyuncuyu ise ekibe dahil etti.

Fenerbahçe'de 41 resmi müsabakada 24 gol atan Belçikalı santrfor Michy Batshuayi transfer eden sarı-kırmızılı kulüp, 21 yaşında olmasına rağmen Danimarka'nın Kopenhag takımında altyapı karşılaşmaları dahil 138 maça çıkan sağ bek Elias Jelert'i de kadrosuna kattı.

BEŞ HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Galatasaray, sezon hazırlıkları kapsamında 5 maç oynadı.

Sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da açan Okan Buruk'un öğrencileri, 9 Temmuz'da ilk etap hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti.

Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında milli futbolcularından yoksun çalışan sarı-kırmızılı ekip, Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvasına katıldı.

Galatasaray, ilk etap kampındaki hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilirken Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etti.

Trencin mücadelesi sonrasında İstanbul'a dönüp 2 gün izin yapan Galatasaray, 22 Temmuz'da ikinci etap kampı için Liezen bölgesindeki Irdning kasabasına gitti.

Bu kampa A Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli futbolcular da katıldı.

Galatasaray ikinci etap kampında 2 hazırlık maçı oynadı. İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Lecce'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

356. RANDEVU

Galatasaray ile Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa mücadelesiyle tarihlerinde 356. kez karşı karşıya gelecek.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 355 maçın 127'sini Galatasaray, 114'ünü ise Beşiktaş kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki tarihi rekabette sarı-kırmızılıların attığı 496 gole, siyah-beyazlılar 464 golle karşılık verdi.

SÜPER KUPA'DA 3. KEZ

İki takım, organizasyonun Süper Kupa adıyla oynanmaya başlandığı dönemde 3. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce oynanan iki finalden iki ekip de birer kupa sevinciyle ayrılmayı başardı.

Süper Kupa adıyla 2006'dan itibaren düzenlenmeye başlanan organizasyonun ilkinde Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 30 Temmuz 2006'da Galatasaray ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, Mert Nobre'nin golüyle rakibini 1-0 yenerek ilk kupayı müzesine götürdü.

Konya'da 13 Ağustos 2016'da iki takım arasında yapılan kupa maç sonucunda ise Galatasaray güldü. Normal süresi 0-0 ve uzatmaları 1-1 tamamlanan maçta sarı-kırmızılılar penaltı atışlarında rakibine 3-0 üstünlük sağlayarak kupayı kazandı.