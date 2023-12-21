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Spor

Dev maça sayılı günler kaldı! İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın derbi karnesi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev müsabaka öncesi iki takımın başarılı teknik direktörleri Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın derbi karnesini inceledik. İşte dikkat çeken o detaylar...

AA21 Aralık 2023 Perşembe 14:48 - Güncelleme:
Dev maça sayılı günler kaldı! İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın derbi karnesi
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesinde iki takımın teknik direktörlerinin ezeli rekabette başarılı derbi karnesi dikkati çekiyor.

Süper Lig'de puan puana giden şampiyonluk yarışında kritik derbi, 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda yapılacak. Önemli müsabaka öncesinde iki takımın teknik direktörleri İsmail Kartal ile Okan Buruk'un derbi karneleri mercek altına alındı.

İSMAİL KARTAL YÖNETİMİNDEKİ FENERBAHÇE

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a 4 kez rakip oldu.

Sarı-lacivertli ekibin başında 3. dönemini geçiren Kartal, sarı-kırmızılılarla 3'ü Süper Lig, 1'i ise TFF Süper Kupa olmak üzere 4 maça çıktı. Kartal'ın öğrencileri, ligde 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.

2014-2015 sezonunun ilk yarısında deplasmandaki maçı 2-1 kaybeden İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ikinci devre iç sahada rakibini 1-0 mağlup etti. Kartal'ın öğrencileri, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Kadıköy'de yapılan derbiyi 2-0 kazandı.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014'teki TFF Süper Kupa'da da penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kurdu.

DİĞER TAKIMLARIN BAŞINDAKİ İSMAİL KARTAL

İsmail Kartal, Fenerbahçe haricinde kariyerinde Galatasaray ile 6 kez karşılaştı.

Kartal, Eskişehirspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başında Galatasaray ile 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Sarı-kırmızılılara karşı Süper Lig'de 1 galibiyet, 3 yenilgi gören Kartal, kupada ise birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

OKAN BURUK YÖNETİMİNDEKİ GALATASARAY

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 2 Fenerbahçe derbisine çıktı.

Altyapısından yetiştiği ve futbolcu olarak büyük başarılar elde ettiği Galatasaray'a 2022-2023 sezonunun başında geçen Buruk, takımını Fenerbahçe derbilerine iyi hazırladı.

Buruk, yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile yaptığı 2 derbiden de 3-0'lık zaferle ayrıldı.

DİĞER TAKIMLARIN BAŞINDAKİ OKAN BURUK

Okan Buruk, Galatasaray haricinde kariyerinde Fenerbahçe'ye 12 kez rakip oldu.

Buruk, Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'in başında Fenerbahçe ile 11'i Süper Lig, 1'i ise Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası olmak üzere 12 kez karşılaştı.

Okan Buruk'un takımları, lig müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

50 yaşındaki teknik adam, 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılan final maçını kazanma başarısı gösterdi.

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