İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2023 Cumartesi / 2 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9947
  • EURO
    28,8849
  • ALTIN
    1669.39
  • BIST100
    7961.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Dev maçı Juventus kazandı

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Juventus, sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki maçı Juventus, 3-1'lik skorla kazandı.

16 Eylül 2023 Cumartesi 18:05 - Güncelleme:
Dev maçı Juventus kazandı
ABONE OL

İtalya Serie A'da Juventus, sahasında konuk ettiği Lazio'yu 3-1'lik skorla mağlup etti.

Juventus, 10. dakikada Dusan Vlahovic ile öne geçti. Federico Chiesa, 26. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Juventus'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Lazio, 64. dakikada Luis Alberto'nun attığı golle durumu 2-1 yaptı. Juventus'ta ilk golü atan Vlahovic, bu kez 67'de sahneye çıktı. Juventus'un Sırp yıldızı Vlahovic, bu maçtaki golleriyle birlikte 4 haftada 4 gole ulaştı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Juventus, sahasında Lazio'yu 3-1'lik skorla mağlup etti.

Bu sonucun ardından Juventus, 10 puana yükseldi. Lazio, 3 puanda kaldı.

Juventus, ligde gelecek hafta Sassuolo deplasmanına gidecek. Lazio, sahasında Monza'yı ağırlayacak.

  • Juventus-Lazio
  • Serie A
  • Allianz Stadyumu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.