AA 30.01.2020 15:33 - Güncelleme: 30.01.2020 15:33

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günün oynanacak karşılaşmada, gözler iki takımın golcülerinde olacak.

Süper Lig'de bir maçı eksik olan Trabzonspor geride kalan bölümde 35 puan toplarken, Fenerbahçe ise hanesine 37 puan yazdırdı.

Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace ekibinden kiraladığı Norveçli futbolcu Alexander Sörloth ile Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna dahil ettiği Kosovalı Vedat Muriqi, skorer mücadeleleriyle takımlarının elde ettiği puanlarda önemli rol oynadı.

Ligde iki takım arasında oynanacak haftanın önemli müsabakasında Sörloth ile Muriqi'in sergileyeceği performans, sonuca doğrudan etki edecek.

Ligin en golcüsü Sörloth

Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth, Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Norveçli futbolcu, bu sezon ligde çıktığı 18 karşılaşmada 15 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Sörloth, ligde karşılaştıkları 17 takımın 11'ine gol atmayı başardı. Norveçli futbolcu ligde şu ana kadar Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'un ağlarını havalandırdı.

Trabzonspor'un bu sezon resmi maçlardaki en skorer ismi olan Alexander Sörloth ayrıca UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında da toplam 3 gol attı.

Vedat Muriqi 12 gol attı

Fenerbahçeli oyuncu Vedat Muriqi, Süper Lig'de forma giydiği 18 maçta 12 kez topu ağlarla buluşturdu.

Kosovalı futbolcu, gol krallığı yarışında Antalyasporlu oyuncu Adis Jahovic ile üçüncü sırayı paylaşıyor.

Muriqi, ligin ilk yarısındaki Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş maçlarında birer, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında ise ikişer gol attı.

Kosovalı oyuncu, ligde sezonun ikinci yarısında oynanan Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir müsabakalarında ise birer kez meşin yuvarlağı filelere yolladı.

Vedat Muriqi ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir gol kaydetti.

Takımların diğer golcüleri

Trabzonspor'da bu sezon Sörloth dışında skora en fazla katkıyı Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge, Jose Sosa ve Yusuf Sarı yaptı.

Bordo-mavili takımın ligdeki müsabakalarında Nwakaeme 7, Sturridge 4, Jose Sosa ve Yusuf Sarı da üçer gol üretti.

Fenerbahçe'de ise Muriqi dışında gol yollarında Max Kruse ve Garry Rodrigues öne çıktı. Kruse ligde 4, Rodrigues ise 3 gol attı.