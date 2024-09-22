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Spor

MAÇ SONUCU: Manchester City 2-2 Arsenal

İngiltere Premier Lig'in zirvesindeki mücadelede Manchester City, bütün ikinci yarıyı 10 kişi oynayan Arsenal'e karşı 90+8'de 1 puanı kurtardı.

22 Eylül 2024 Pazar 20:46 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: Manchester City 2-2 Arsenal
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İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Oldukça gergin başlayan mücadelede Manchester City, 9. dakikada Erling Haaland ile öne geçti.

HAALAND, RONALDO'NUN REKORUNU EGALE ETTİ

Norveçli golcü, 105 Premier Lig maçında 100 gole ulaşarak Cristiano Ronaldo'nun 100 gole en hızlı ulaşma rekorunu egale etti.

GUARDIOLA'NIN SEVİNİCİ DİKKAT ÇEKTİ

Arsenal, 22. dakikada İtalyan savunmacısı Riccard Calafiori'nin ceza sahası dışından attığı müthiş golle eşitliği sağladı.

Bu golden önce hakeme faul itirazları yapan Manchester Cityli futbolcuların anlık dalgınlığından iyi faydalanan Arsenalliler, hızlı hücum ederek golü buldu.

Pep Guardiola, bu golden sonra yedek kulübesindeki koltuğuna kırarcasına tekme atarak kendi futbolcularına öfkesini gösterdi.

GABRİEL YİNE ATTI

Arsenal, 45+1. dakikada Gabriel'in kafa vuruşuyla öne geçti.

Konuk ekip, aynı duran top organizasyonuyla benzer golü geçen hafta Tottenham'a da atarak 3 puana uzanmıştı. Benzer şekilde Bukayo Saka arka direğe sert bir orta yapıp Gabriel kafa vuruşuyla galibiyeti getirmişti.

ARSENAL, 10 KİŞİ KALDI

Arsenal'den Leandro Trossard, 45+8. dakikada Bernardo Silva'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve takımını devreye giderken 10 kişi bıraktı.

CITY SON DAKİKADA GOLÜ BULDU

Maçın sonunda büyük bir baskı kuran Manchester City, katı Arsenal savunmasını ancak 90+8. dakikada aşabildi. Korner sonrası oluşan karambolde John Stones vuruşunu yaptı ve 90+8'de beraberliği yakaladı.

Bu sonucun ardından Manchester City, 13 puana; Arsenal ise 11 puana yükseldi.

Manchester City, gelecek hafta Newcastle'a konuk olacak. Arsenal ise Leicester'ı ağırlayacak.

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