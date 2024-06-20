EURO 2024 B Grubu ikinci maçında Luis de la Fuente'nin ekibi İspanya, Luciano Spalletti'nin yönetimindeki İtalya'yı 1-0 yendi.

Arena AufSchalke Stadyumu'nda oynanan mücadelede İspanya'ya galibiyeti getiren golü 55. dakikada İtalyan oyuncu Riccardo Calafiori kendi kalesine gönderdi.

RODRI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

İspanya'nın yıldız oyuncusu Rodri, gördüğü sarı kart sebebiyle grubun son maçında Arnavutluk'a karşı sahada olamayacak.

İSPANYA MAÇI DOMİNE ETTİ

İspanya'nın baştan sona üstün bir oyun sergilediği maçta 17 şutu, direkten dönen 3 şutu, 1.68 gol beklentisi bulunurken, İtalya karşılaşmayı 2 şut ile tamamlayabildi.

GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİLER

Bu sonuçla birlikte İspanya ikinci maçlar sonunda 6 puana ulaştı ve EURO 2024'te üst tura yükselmeyi garantiledi. İspanya'nın dışında gruptan çıkmayı garantileyen bir diğer takım ev sahibi Almanya olmuştu. 3 puanda kalan İtalya'nın kaderi ise grubun son maçında alacağı sonuca göre şekillenecek.

İspanya grubun son maçında Arnavutluk ile karşılaşırken, İtalya güçlü rakibi Hırvatistan'ın karşısına çıkacak.

Grupta oynanan ikinci maçların ardından oluşan puan durumu şu şekilde;

1- İspanya (6)

2- İtalya (3)

3- Arnavutluk (1)

4- Hırvatistan (1)