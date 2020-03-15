Dev maçta kazanan yok

15 Mart 2020 Pazar 18:12 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 18:12

Süper Lig'in 26. haftasında zirvedeki dev maçta Trabzonspor evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Medikal Park Stadı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

İlk yarısında gol çıkmayan mücadelede Başakşehir Demba Ba'nın 56. dakikada attığı golle öne geçerken, Trabzonspor 63. dakikada Martin Skrtel'in kendi kalesine yaptığı kafa vuruşuyla eşitliği yakaladı.

Bu sonucun ardından son 5 maçtaki 3. beraberliğini alan Trabzonspor, zirvede 53 puana yükselirken, 4 maç sonra puan kaybeden Başakşehir de 53 puanla 2. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacakken, Başakşehir ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.