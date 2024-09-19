Dev maçta puanlar paylaşıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftası dev bir maça sahne oldu. Manchester City ile Inter, İngiltere'de karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'ndaki maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Manchester City'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kevin De Bruyne, sakatlığı nedeniyle ikinci yarının başında oyundan çıktı. Kevin De Bruyne yerine 46. dakikada İlkay Gündoğan oyuna dahil oldu.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 82 dakika sahada kaldı.

Etihad Stadyumu'ndaki 0-0'lık beraberliğin ardından iki takım da Devler Ligi'nde yeni sezona birer puanla başladı.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Slovan Bratislava deplasmanına gidecek. Inter, sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak.