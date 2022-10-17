Dev pişmanlık! Dries Mertens'in dünyası başına yıkıldı

Galatasaray'da Dries Mertens performansıyla adeta pişman etti. Sarı-kırmızılıların büyük beklentiyle transfer ettiği Dries Mertens, yeni takımında 8 maçta da skora etki edemedi.

DRIES MERTENS'İN TRANSFERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımı Galatasaray, kadrosuna kattığı yıldızlarla büyük yankı uyardı. Sarı-kırmızılıların yıldız transferlerinden biri de Dries Mertens oldu. Mertens ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

DRIES MERTENS, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Dries Mertens, şimdiye kadarki performansıyla Galatasaray'da pişmanlığa neden oldu. Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla beklentilerin uzağında kalan 35 yaşındaki oyuncu, eleştirilerin hedefi oldu.

8 MAÇTA GOL YOK, ASİST YOK

Dries Mertens, Galatasaray formasıyla şimdiye kadar 8 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 6'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 486 dakika süre alan 35 yaşındaki Belçikalı golcü, gol ve asist yapamadı.