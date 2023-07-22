İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2023 Cumartesi / 5 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,971
  • EURO
    29,9751
  • ALTIN
    1701.33
  • BIST100
    6687.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dev sıçrayış! Arda Güler 62 sıra birden yükseldi
Spor

Dev sıçrayış! Arda Güler 62 sıra birden yükseldi

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki yıldız futbolcu Arda Güler, Golden Boy ödülü sıralamasında tam 62 sıra birden yükseldi ve 16. sıraya yerleşti.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 14:31 - Güncelleme:
Dev sıçrayış! Arda Güler 62 sıra birden yükseldi
ABONE OL

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Golden Boy ödülü sıralamasında yükselmeye devam ediyor.

ARDA GÜLER 78'DEN 16. SIRAYA YÜKSELDİ

İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından 2003 yılından beri Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Golden Boy ödülüne, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de aday gösterilmişti. Haziran ayında 78'inci sırada yer alan milli futbolcu, İspanyol devine transferinin ardından 62 sıra birden yükseldi ve Temmuz ayında 16'ncı sırada yer aldı.

JAMAL MUSIALA İLK SIRADA

Öte yandan listenin ilk sırası ise Bayern Münih'in 20 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala'nın oldu. Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşı Jude Bellingham 2'nci sırada bulunurken, bu isimleri Barcelona'dan Pablo Gavi takip etti.

Golden Boy ödülü için açıklanan 100 kişilik listede bulunan tek Türk futbolcu Arda Güler olmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.