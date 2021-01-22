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  • Dev takas! Başakşehir, İrfan Can'a karşılık Galatasaray'dan Emre Kılınç'ı istedi
Spor

Dev takas! Başakşehir, İrfan Can'a karşılık Galatasaray'dan Emre Kılınç'ı istedi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transferini ısrarla istediği Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci için sarı kırmızılı yönetim Başakşehir ile masaya oturdu. Turuncu lacivertli ekip, İrfan Can için para artı Emre Kılınç'ı istedi.

22 Ocak 2021 Cuma 18:37 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 18:43
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar, listenin ilk sırasındaki İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile görüşmelerini sıklaştırdı.

Galatasaray, milli futbolcu için Başakşehir ile aradaki maddi farkı azaltmaya çalışıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerde belirli miktarda para ve takas formülünün de gündeme geldiği kaydedildi.

EMRE KILINÇ'I İSTEDİ

TRT Spor'un haberine göre; Başakşehir, İrfan Can Kahveci transferinde Galatasaray'dan Emre Kılınç'ı istedi. Sarı-kırmızılılar, futbolcularına gelen talepleri de değerlendiriyor.

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