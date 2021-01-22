22 Ocak 2021 Cuma 18:37 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 18:43

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar, listenin ilk sırasındaki İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile görüşmelerini sıklaştırdı.

Galatasaray, milli futbolcu için Başakşehir ile aradaki maddi farkı azaltmaya çalışıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerde belirli miktarda para ve takas formülünün de gündeme geldiği kaydedildi.

EMRE KILINÇ'I İSTEDİ



TRT Spor'un haberine göre; Başakşehir, İrfan Can Kahveci transferinde Galatasaray'dan Emre Kılınç'ı istedi. Sarı-kırmızılılar, futbolcularına gelen talepleri de değerlendiriyor.