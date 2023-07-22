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Spor

Dev teklif! Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi piyangosu

Geçtiğimiz sezon Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer olan ve performansı ile büyük beğeni toplayan yıldız forvet Michy Batshuayi'nin talipleri artmaya devam ediyor. 29 yaşındaki yıldız oyuncu Michy Batshuayi'ye son olarak Fransa'dan talip çıktı. İşte detaylar...

Star Gazetesi22 Temmuz 2023 Cumartesi 17:18 - Güncelleme:
Dev teklif! Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi piyangosu
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Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performans ile takımın gol yükünü sırtlayan isimlerin başında gelen başarılı forvet Michy Batshuayi için transferde hareketli günler yaşanıyor.

MICHY BATSHUAYI'YE FRANSA'DAN TALİP

Michy Batshuayi 2022 yılında Chelsea'den Fenerbahçe'ye 3.50 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde oynadığı tek sezonda gösterdiği performans ile beğeni toplayan 29 yaşındaki deneyimli santrafor teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmez ismi olmayı başardı. Performansı ile birçok Avrupa kulübünü etkilemeyi başaran Belçikalı yıldız futbolcuya Fransız ekibi Lille talip oldu.

FENERBAHÇE'DE BEKLENTİ 15 MİLYON EURO

Fransız basınında çıkan haberlere göre; Ligue 1 ekibi Lille Michy Batshuayi transferi için 11 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Ancak elindeki yıldız oyuncunun satışından kar elde etmek isteyen Fenerbahçe ise Michy Batshuayi için 15 milyon euro talep ediyor.

Öte yandan deneyimli futbolcu Mich Batshuayi'yi Avrupa'dan Lens, Everton, Atalanta ve Salernitana gibi köklü kulüpler yakından takip ediyor.

Kadrosuna birçok yıldız ismi katan Fenerbahçe artan yabancı sayısı nedeniyle oyuncunun transferine sıcak bakıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 32 resmi maça çıkan Belçikalı forvet bunların 23'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. 1860 dakika oyunda kalan futbolcu 20 gol, 2 asist ile skora katkı sağladı.

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