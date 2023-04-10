Develi Belediyespor, Hekimoğlu'nu 3-0 mağlup etti

AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta karşılaşmasında Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Salon: Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu
Hakemler: Yasin Okumuş xx, Sema Kayıkçı xx
Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı xx, Abdullah Çam xx, Furkan Aydın xx, Stankovic Mihajlo xx, Synytsia Yurii xx, Yusuf Eken xx (Alperen Demirciler xx, Ali İhsan Heper xx, Berkan Bozan xx, Boyanov Apostol xx, Berkan Eryüz xx, İbrahim Emet xx, Miskevivh Radzivon xx, Hamdi Erkan xx)
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu x, Uğur Kılınç x, Muhammet Delibaş x, Cavalcante Gabriel x, Nalobin Aleksey x, Sercan Abanoz x (Gökhan Çatal x, Umut Özdemir x, Esat Dalgıç x, Cansın Hacıbekiroğlu x, Metin Durmuş x)
Setler:
25-18 (Develi Belediyespor)
25-15 (Develi Belediyespor)
25-22 (Develi Belediyespor)
Süre:
24, 22, 25 (71 dakika)