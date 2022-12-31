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Spor

Dever Orgill, Bodrumspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, geçtiğimiz sezon Manisa FK forması giyen Dever Orgill'i kiralık olarak renklerine bağladı.

AA31 Aralık 2022 Cumartesi 00:40 - Güncelleme:
Dever Orgill, Bodrumspor'da
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Bodrumspor, 32 yaşındaki Jamaikalı forvet Dever Orgill'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Manisa FK forması giyen Jamaikalı futbolcu Dever Orgill ile sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Orgill'in yeşil-beyazlı takım ile sözleşmesinin 1,5 yıllık olduğu bildirildi.

Kanada'nın Whitecaps Res Futbol Kulübünün altyapısında futbola başlayan ve MKE Ankaragücü forması giyen Dever Orgill, MKE 2021-2022 sezonu başında Antalyaspor'dan transfer olduğu Manisa FK takımında 3 gol atmayı başarmıştı.

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