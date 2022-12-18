Devin Booker'dan sezon rekoru

Batı Konferansında zirve mücadelesi veren takımların karşılaşmasında Suns, 24 sayı geriden gelerek konuk ettiği Pelicans'ı yenmeyi başardı.

Bu sezon 18. kez kazanan Suns'ta Booker, 58 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle sezonun en skorer performansına ulaştı. 26 yaşındaki Booker, bu mücadelede 12 bin sayı barajını geçen NBA tarihindeki en genç 6. oyuncu konumuna da geldi. Chris Paul 18 sayı, 8 asist ve 5 ribaunt, Mikal Bridges 15 sayı, Bismack Biyombo 11 sayı ve 6 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 11. mağlubiyetini alan 18 galibiyetli Pelicans'ta Zion Williamson 30 sayı ve 9 asist, CJ McCollum 27 sayı ve 8 asist, Jonas Valanciunas 12 sayı ve 8 ribauntla mücadeleyi tamamladı.