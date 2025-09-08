İSTANBUL 28°C / 18°C
  Devin Özek: Projeye uygun bir teknik direktörü bulmamız gerekiyor
Spor

Devin Özek: Projeye uygun bir teknik direktörü bulmamız gerekiyor

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, yeni teknik direktör ile ilgili konuştu. Özek, 'Transfer dönemi bizim için iyi geçti, birçok şeyi hayata geçirebildik. Bazı transferlerde şansımız da yaver gitti. Şimdi bu projeye uygun bir teknik direktörü bulmamız gerekiyor.' dedi.

8 Eylül 2025 Pazartesi 23:23
Devin Özek: Projeye uygun bir teknik direktörü bulmamız gerekiyor
Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, yeni teknik direktör ile ilgili konuştu.

Alman basınından Bild'e konuşan Özek, "Transfer dönemi bizim için iyi geçti, birçok şeyi hayata geçirebildik. Bazı transferlerde şansımız da yaver gitti. Şimdi bu projeye uygun bir teknik direktörü bulmamız gerekiyor. O zaman başarılı bir dönem geçirmiş olacağız." dedi.

Bild'de yer alan haberde, Fenerbahçe'nin transferde önemli işlere imza attığı ve bu başarının mimarının 30 yaşındaki Devin Özek olduğu yazıldı.

JHON DURAN TRANSFERİ

Jhon Duran transferiyle ilgili konuşan Özek, "Birkaç ay önce 75 milyon euro'ya Suudi Arabistan'a transfer oldu. Onu almak aslında imkansızdı, özellikle de Premier Lig'den teklifler aldığı için. İlk başta reddedildik. Kolombiya'ya onun yanına uçtum. Orada bir hafta geçirdim. Orada bir hafta boyunca ailesini, danışmanlarını ve kendisini ikna etmeye çalıştık ve pes etmedik. Görüşmeler kolay olmadı. Çılgın bir transferdi ama ben ona tamamen inanıyorum! Anlaşma bozulmuş olsa veya bir sorun çıksa, başkana uçağın kiralama bedelini ödemek zorunda kalırdım (Gülerek)" dedi.

