Devler, Fenerbahçe'nin kapısında! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, özellikle bek pozisyonunda görev almasının ardından performansını oldukça yükseltti. Sarı lacivertlilerin vazgeçilmez oyuncularından birisi olması, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de dikkatinden kaçmadı. Daha önce Eljif Elmas, Vedat Muriqi ve Kim Min-Jae gibi yıldızları parlatarak yüksek bedellere satan sarı lacivertlilerde, bu isimlere Ferdi Kadıoğlu'nun da eklenmesi an meselesi. 22 yaşındaki milli oyuncu için İngiltere'den Fulham, Nottingham Forest ve Brighton, Belçika'dan Club Brugge ve Hollanda'dan Ajax harekete geçti.

GÜNDEN GÜNE DEĞERLENİYOR

Fenerbahçe'ye geldiği dönemde piyasa değeri 1 milyon Euro'ya yakın olan Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 10.50 milyon Euro. Daha önce on numara, sol ve sağ kanatta görev alan Ferdi Kadıoğlu, son dönemde bek pozisyonunda görev alıyor.

FENERBAHÇE 15 MİLYON EURO'LUK GELİR BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin, Ferdi Kadıoğlu için gelecek tekliflerde kapıyı 15 milyon Euro'dan açması bekleniyor. Öte yandan oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 20 milyon Euro olduğu ifade edildi.