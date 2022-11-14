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Spor

Devler Fenerbahçe'nin kapısında! Jorge Jesus'tan devre arası için ret kararı

Fenerbahçe forması ile büyük bir yükselişe geçen Ferdi Kadıoğlu için 5 büyük ligden teklifler olduğu iddia edildi. Jorge Jesus'un sistemi içinde büyük bir rol sahibi olan Ferdi Kadıoğlu'nun ocak ayında gönderilmesine sıcak bakılmıyor.

A Spor14 Kasım 2022 Pazartesi 12:13 - Güncelleme:
Devler Fenerbahçe'nin kapısında! Jorge Jesus'tan devre arası için ret kararı
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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ligin 14. haftasında Giresunspor'u konuk etti. Sarı lacivertli takım karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Öte yandan Kanarya ilk 14 haftanın ardından verilen Dünya Kupası arasına lider girmeyi başardı..

Teknik direktör Jorge Jesus'un gelişi sonrası hem Süper Lig hem de Avrupa'da iyi bir ivme yakalayan takımda, bazı futbolcular ön plana çıkmayı başarıyor. O isimlerden birisi de Ferdi Kadıoğlu. Takımda sağ bek, sol bek ve hücum hattı olmak üzere birçok mevkide forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun yükselen performansı bu sezon şahlandı. Hem hücum hem de savunma hattında oldukça başarılı bir istatistik çizen Ferdi için dev kulüpler ise harekete geçti.

Son olarak 2 İtalyan ekibi Inter ve Napoli, Giresunspor maçında Ferdi'yi izledi. 2 dev kulübün scoutları, genç oyuncunun performansına adeta hayran kaldı. Öte yandan Ferdi'nin talipleri yalnızca Serie A ile sınırlı değil. Oyuncunun teknik kapasitesiyle beraber yüksek temposu, İngiliz kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Ada'dan önemli kulüplerin devre arasına kadar sarı lacivertli kulübün kapısını çalacağı öğrenildi.

Ferdi'nin talipleri bu kadarla da sınırlı değil. Genç oyuncunun yetiştiği ülke olan Hollanda'nın en büyük kulübü Ajax da Ferdi'yi yakından takip ediyor. Milli futbolcu için bir diğer talip ise İspanya La Liga'dan Sevilla. Sarı lacivertlilerin devre arasında Ferdi için önemli kulüplerle görüşmeler yapması bekleniyor.

JESUS'TAN RET

Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Jorge Jesus için ise takımın vazgeçilmezlerinden birisi. Sezon başında takıma şampiyonluk hedefiyle gelen Jesus, bu hedef yolunda Ferdi'nin takımın çok önemli bir parçası olduğuna inanıyor. Portekizli çalıştırıcı olası bir transfer gelişmesinde Ferdi'nin takımda kalması yönünde görüş bildirecek..

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