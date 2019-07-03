Devler Ligi için tercihi Aslan

TRANSFERİN gözde ismi Vedat Muriç, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında açık artırmaya çıktı. Üç gün önce F.Bahçe Sportif Direktörü Comolli’nin Ç.Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal’a yaptığı 3.5 milyon euro+2 futbolcu teklifine dün Galatasaray ‘dan karşı atak geldi. Aslan’ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 3.7 milyon euro+2 futbolcu önerisini 4 milyon euroya çıkardı.

TV’DE PAZARLIĞA İSYAN ETTİ

İki kulüp arasında rekabete neden olan Kosovalı golcü ise tercihini Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray’dan yana kullandı. Muriç’in “Fenerbahçe, Avrupa’da yok. Eğer Cim-Bom’a gidersem dünya futbolunun gözü önünde olurum. Bu yüzden Fener’i değil, Galatasaray’ı istiyorum” dediği öğrenildi. Öyle ki Muriç’in, Comolli ile Bal’ın arasındaki transfer pazarlığının televizyona yansımasına çok kızdığı belirtildi.

G.SARAY’A GİDEMEZSE İTALYA

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal’ın yaptığı “Biz Muriç’i kime verirsek, oraya gidecek. Kulübün menfaatleri herşeyden önce gelir” açıklamasına da üzüldüğü belirtilen 25 yaşındaki golcünün, “Eğer Galatasaray’a gidemezsem o zaman İtalya’dan gelen tekli eri değerlendireceğim” dediği öğrenildi.