Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta dört çeyrek final maçı oynanacak.
Turnuvada 9 Nisan Salı akşamı TSİ 22.00'de Liverpool-Porto ve Tottenham-Manchester City maçları, çarşamba günü de aynı saatte Ajax-Juventus ve Manchester United-Barcelona maçları yapılacak.
Yarı final bileti alan takımlar, 16-17 Nisan tarihlerindeki rövanş mücadelelerinin ardından belli olacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.