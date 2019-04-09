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Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor.

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta dört çeyrek final maçı oynanacak.
 
Turnuvada 9 Nisan Salı akşamı TSİ 22.00'de Liverpool-Porto ve Tottenham-Manchester City maçları, çarşamba günü de aynı saatte Ajax-Juventus ve Manchester United-Barcelona maçları yapılacak.
 
Yarı final bileti alan takımlar, 16-17 Nisan tarihlerindeki rövanş mücadelelerinin ardından belli olacak.
 

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