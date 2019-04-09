Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta dört çeyrek final maçı oynanacak.

Turnuvada 9 Nisan Salı akşamı TSİ 22.00'de Liverpool-Porto ve Tottenham-Manchester City maçları, çarşamba günü de aynı saatte Ajax-Juventus ve Manchester United-Barcelona maçları yapılacak.

Yarı final bileti alan takımlar, 16-17 Nisan tarihlerindeki rövanş mücadelelerinin ardından belli olacak.