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Spor

Devler Ligi'nde kritik maç! Galatasaray tur için sahaya çıkıyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off rövanşında ilk maçta 3-2 mağlup olduğu Young Boys'u sahasında bu akşam konuk edecek. Sarı kırmızılı ekip turu geçmesi halinde ayak bastı parası olarak 18.6 milyon euroyu kasasına koyacak. İşte detaylar...

Akşam27 Ağustos 2024 Salı 09:01 - Güncelleme:
Devler Ligi'nde kritik maç! Galatasaray tur için sahaya çıkıyor
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Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için Galatasaray'ın önünde artık tek maç var! Cim-Bom, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Devler Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Müsabaka Sarı-Kırmızılı ekibin 1 farklı üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak. Elenen takım ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Aslan, adını Devler Ligi'ne yazdırmayı başarırsa 18.6 milyon euroyu da kasasına koyacak. İlk maçta kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, kritik müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlığı tamamen geçen Muslera, takımını yalnız bırakmayacak. Cezası nedeniyle ilk maçta görev yapamayan Kaan Ayhan'ın, ilk 11'de görev alması bekleniyor. Sakatlığı devam eden Sanchez'in oynaması çok zor görünüyor. Sarı-kırmızılı takımın, geçen sezon Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı Okan Buruk'a 2 maç ceza verilmişti. Young Boys ile yapılan ilk maçı tribünden izleyen tecrübeli teknik adam, bugün de yedek kulübesinde olamayacak.

ÇİFTE SÜRPRIZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kadroda bazı değişikliklere gitmeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Dries Mertens'i yedeğe çekerek Michy Batshuayi'ye ilk 11'de yer verecek. Sara ve Jelert'in de müsabakaya 11'de başlaması bekleniyor

ZAHA HASTALANDI

Galatasaray'da Wilfried Zaha, hastalığı sebebiyle antrenmanda yer almadı.

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