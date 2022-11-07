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Spor

Devler Ligi'nde kuralar çekildi! Geçen sezonun finalistleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmeler belli oldu. Geçen sezonun finalistleri Real Madrid ve Liverpool son 16 turunda eşleşti.

7 Kasım 2022 Pazartesi 14:21 - Güncelleme:
Devler Ligi'nde kuralar çekildi! Geçen sezonun finalistleri...
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'ndeki organizasyonda kuralar Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop tarafından çekildi.

Hamit Altıntop kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, 2023 yılında Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da yapılacak olmasıyla ilgili "Bu finali İstanbul'da ağırlamaktan gerçekten heyecan ve gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmeler şöyle:

Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

Club Brugge (Belçika) - Benfica (Portekiz)

Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Milan (İtalya) - Tottenham Hotspur (İngiltere)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Napoli (İtalya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Chelsea (İngiltere)

Inter (İtalya) - Porto (Portekiz)

Paris Saint Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

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