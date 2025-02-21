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Spor

Devler Ligi'nde ortalık yanacak! Sürpriz eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekiminin ardından son 16 turunun eşleşmeleri belli oldu. İşte detaylar...

Haber Merkezi21 Şubat 2025 Cuma 14:23 - Güncelleme:
Devler Ligi'nde ortalık yanacak! Sürpriz eşleşmeler belli oldu
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda son 16 turunun eşleşmeleri belirlendi.

Kura çekimi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki genel merkezinde gerçekleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve PSV ise son 16'ya kalan diğer takımlar oldu.

Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ

UEFA şampiyonlar Ligi'nde 2022/25 sezonunun son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Club Brugge-Aston Villa

Borussia Dortmund-Lille

Real Madrid-Atletio Madrid

PSV-Arsenal

Bayern Münih-Bayer Leverkusen

PSG-Liverpool

Feyenoord-Inter

Benfica-Barcelona

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